Judo : Teddy Riner lâche une bombe programmée pour 2028

Au cours d'un entretien accordé à L'Equipe ce mardi, Teddy Riner a confirmé que les Jeux Olympiques d'été de 2028 à Los Angeles serait la dernière compétition de sa carrière. Le judoka a annoncé ne pas vouloir faire la compétition de trop, alors que son corps commence à sérieusement grincer. Les trois prochaines années seront consacrées à cet objectif.

Toutes les bonnes choses ont une fin, et pour Teddy Riner, ce sera pour 2028. Lors d’un entretien accordé à L’Equipe ce mardi, le quintuple champion olympique a annoncé que les Jeux Olympiques de Los Angeles marqueront la fin de sa carrière. « Ah non, il n'y aura pas d'après ! Vous me foutez la paix ! Je serai allé au bout de moi-même et j'aurai kiffé jusqu'à la dernière goutte » a répondu le judoka de 35 ans tout sourire. Pour préparer au mieux ce rendez-vous, Riner s’est fait opérer du coude droit, en souffrance depuis plusieurs saisons. Sa participation pour les prochains Mondiaux à Budapest (13-20 juin) reste incertaine, mais le Français voit plus loin.

Riner va commencer sa préparation

« Ce qui est important c'est de bien préparer les JO 2028. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire les mêmes erreurs, où on s'est placé à la dernière minute (pour le ranking pour être tête de série). Là, on va construire. On va se placer très tôt, donc graduellement. On est sur une compétition tous les 2-3 mois » a confié Riner. Une cadence importante, mais qui devrait lui permettre d’arriver au meilleur de sa forme aux États-Unis.

Riner justifie sa présence à Los-Angeles

« Trois choses m'animent : l'envie de revivre ce que j'ai vécu sur l'olympiade avant Paris, j'ai pris beaucoup de plaisir. L'envie d'aller chercher deux médailles. La couleur va dessiner au fur et à mesure. Et parce que vivre les JO à Los Angeles va être ouf ! On sait qu'ils savent faire de belles choses. Et après si vous me dites, tu n'as pas peur de faire la compétition de trop ? Ben non ! » a confié Riner, prêt à mordre les derniers moments de son histoire dorée.