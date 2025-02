Teddy Riner sur Netflix, l’incroyable annonce !

Pierrick Levallet

Blessé à l’épaule, Teddy Riner s’est fait récemment opérer afin d’être sûr de ne pas manquer les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. En pleine convalescence, le poids lourd se laisse ainsi tenter par d’autres projets hors du judo. Teddy Riner animera notamment l’émission Love is blind sur Netflix. Et il s’est livré sur le sujet.

Double médaillé d’or lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, Teddy Riner a été contraint de prendre un peu de repos forcé. Récemment opéré de l’épaule, le poids lourd n’a pas pris part au Paris Grand Slam. « Ça faisait trop longtemps que je laissais traîner. Une fois ma 5e médaille d’or olympique gagnée, je me suis dit que si je voulais aller à Los Angeles en 2028, il fallait bien faire les choses, et notamment passer sur le billard afin qu’on s’occupe de cette articulation » a-t-il notamment expliqué dans des propos rapportés par Le Parisien.

Judo : Jackpot pour Teddy Riner grâce au Qatar ? https://t.co/6DAucduLBp pic.twitter.com/BYY7u8kjkI — le10sport (@le10sport) October 9, 2024

«J’ai le temps de préparer Los Angeles»

Teddy Riner n’entend pas précipiter son retour. Le judoka français de 35 ans veut prendre son temps, afin d’être sûr d’être en pleine possession de ses moyens d’ici les Jeux Olympiques de 2028. « J’ai attaqué la rééducation, pour le moment j’avance étape par étape. Je vais prendre le temps qu’il faut. Ça fait 20 ans que je suis sur le tapis, j’ai le temps de préparer Los Angeles » a ajouté le champion du monde 2023 des + 100kg.

«Lorsque j’ai une parenthèse, je m’amuse !»

En pleine convalescence, Teddy Riner s’ouvre donc à de nouveaux projets hors du judo. La star française animera notamment Love is Blind sur Netflix avec sa compagne. « Je suis un épicurien, on me propose des choses, alors j’essaie. Mais pour le moment, ma priorité reste ma carrière et le judo. Et lorsque j’ai une parenthèse, je m’amuse ! » a d’ailleurs expliqué Teddy Riner, toujours relayé par Le Parisien.