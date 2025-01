Jeux olympiques : Teddy Riner fait une annonce tonitruante !

Jean de Teyssière

Véritable légende du sport français, Teddy Riner va fêter ses 36 ans en avril prochain. Il en aura donc 39 lorsqu’il participera aux Jeux olympiques de Los Angeles. Compétition qu’il compte bien disputer mais cette fois-ci il l’a annoncé officiellement, ce seront ses dernières olympiades. La fin d’une ère riche en succès pour le natif de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe.

Teddy Riner offre au sport français depuis quasiment 20 ans des moments inoubliables. Dernier en date, la finale par équipe mixte de judo. Avec un score de 3-3, il était l’heure du combat décisif. Le tirage au sort a désigné les + de 90 kg et c’est donc Teddy Riner qui s’est présenté pour la deuxième fois sur le tatami pour offrir à la France un deuxième sacre olympique consécutif. Face au malheureux Tatsuru Saito, Teddy Riner l’a remporté au terme d’un match épique, offrant la médaille d’or à tous ses coéquipiers français. Et à Los Angeles, toute la France espère que le dicton « jamais deux sans trois » se réalisera.

Riner, un palmarès XXL

Tout au long de sa carrière, Teddy Riner a réussi à remporter les plus grands titres possibles. Le Guadeloupéen a notamment remporté cinq titres olympiques, 11 championnats du monde et 5 championnats d’Europe. A Los Angeles en 2028, Teddy Riner disputera ses sixièmes Jeux olympiques dans sa carrière.

«Ce seront mes derniers JO»

Pour RMC Sport, Teddy Riner a évoqué son avenir sportif et a fait une grande annonce : « Les JO 2028, c’est toujours d’actualité. Je me suis fait opérer dernièrement pour justement reprendre rapidement, dans les meilleures conditions. Et puis surtout rêver encore des Jeux olympiques car Los Angeles, ça va être quelque chose de dingue. Surtout quand je sais, là je peux le dire, que ce seront mes derniers quatre ans. Là, c’est sûr, c’est certain (sourire). » Los Angeles risque d'être fort en émotion pour Riner.