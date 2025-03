Hamilton-Leclerc : Transfert choc en F1, il vend la mèche !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il venait d’être promu à la place de Sergio Pérez, Liam Lawson a déjà été écarté par Red Bull. L’écurie autrichienne a décidé de le remplacer par Yuki Tsunoda et le Néo-Zélandais prendra ainsi sa place chez Racing Bulls. Un choix que le directeur de Ferrari, Frédéric Vasseur, a refusé de commenter, quand il lui a été demandé s’il pourrait se séparer de l’un de ses pilotes après seulement deux courses.

Deux petites courses et Liam Lawson n’est déjà plus un pilote Red Bull. Après le Grand Prix de Chine, l’écurie autrichienne a décidé de se séparer du Néo-Zélandais âgé de 23 ans, remplaçant de Sergio Pérez. C’est désormais Yuki Tsunoda qui sera au volant de la RB21 et Liam Lawson quant à lui retourne chez Racing Bulls.

« Il y a douze milliards de raisons derrière, que seuls l'équipe et le pilote connaissent »

Frédéric Vasseur aurait-il pu faire comme Red Bull et changer un de ses pilotes au bout de seulement deux Grands Prix ? « Ça, ce sont les histoires de Red Bull. Vous ne savez pas combien c'est difficile de juger ce qui se passe dans une équipe. On ne sait pas ce qui s'y déroule, ce qui les conduits à cette décision. Il y a douze milliards de raisons derrière, que seuls l'équipe et le pilote connaissent. Et parfois, le pilote ne les connaît pas. Donc je préfère ne pas commenter. On peut trouver ça brutal parce que ça fait deux courses, mais nous n'avons pas 10 % des éléments pour juger. Je déteste qu'on juge ce que nous faisons, donc je ne vais pas le faire pour les autres », a répondu le directeur de Ferrari, quand la question lui a été posée par L'Équipe.

Verstappen n’a pas validé le choix de Red Bull

Un choix qui fait beaucoup parler, et que Red Bull a fait sans l’approbation de Max Verstappen. « Cette conclusion est correcte, et c'est ce qu'il a exprimé. Mais nous avons expliqué à Max que, pour gagner le championnat, nous devions tout faire pour avoir deux voitures dans le top 10 », a confirmé Helmut Marko. « Max a fait valoir que la voiture est très difficile à piloter, et que si la voiture était meilleure, les performances de Lawson s'amélioreraient également. Bien sûr, nous travaillons sur le développement, mais pour l'instant, il est difficile de prédire à quelle vitesse cela se fera. »