L'OM boucle son départ, c'est l'humiliation

Recruté en janvier 2023 et parti en 2024, Vitinha évolue désormais au Genoa en Serie A. Mais l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille ne brille pas vraiment pour son efficacité devant les cages, puisqu’il n’a marqué que deux petits buts sous les couleurs du club italien depuis son arrivée.

Plus gros transfert de l’histoire de l’OM, Vitinha n’aura pas vraiment laissé un grand souvenir. L’attaquant, qui a couté près de 32M€ a d’ailleurs rapidement été poussé vers la sortie, avec Pablo Longoria qui a finalement réussi un coup de maître en trouvant un accord pour le refiler au Genoa.

949 minutes sans marquer le moindre but

Son départ a été bien accueilli par les supporters marseillais, mais on ne peut pas dire que ceux du Genoa se réjouissent vraiment de l’avoir ! En effet, Vitinha pourrait instaurer le triste record de l’attaquant qui a joué le plus de minutes en Serie A cette saison, plus précisément 949, sans marquer le moindre but.

Un invité de luxe dans le classement

Il est pour le moment en tête de ce triste classement, suivi par le Français Yann Karamoh du Torino (912min) et l’Ivoirien Christian Kouamé d’Empoli (873min). A noter qu’on retrouve également un gros nom dans ce classement avec João Félix, prêté par Chelsea à l’AC Milan lors du mercato hivernal, qui a marqué seulement un but depuis son arrivée... mais en Coppa Italia !