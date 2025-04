Transfert au PSG : La révélation à la télévision italienne !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Près de douze ans après Ezequiel Lavezzi, Khvicha Kvaratskhelia a imité son aîné argentin en faisant le choix de clore son chapitre avec le Napoli afin d'en entamer un nouveau avec le PSG. Ancien grand nom du club napolitain, Lavezzi a passé quatre saisons au Paris Saint-Germain entre 2012 et 2016 et a été interrogé sur les raisons d'un telle décision chez Kvaratskhelia. Une évidence toute particulièrement pour El Pocho.

En l'espace de quatre années, Ezequiel « Pocho » Lavezzi a conquis le cœur de bien des supporters du PSG de par sa folie et son état d'esprit hors normes. L'ex-international argentin a défendu les couleurs du Paris Saint-Germain entre 2012 et 2016 et a donc évolué sous les ordres de Carlo Ancelotti le temps d'une saison et de Laurent Blanc pour le reste de son aventure parisienne.

Comme Lavezzi et Cavani avant lui, Kvaratskhelia quitte le Napoli pour Paris

Ezequiel Lavezzi avait fait le choix de mettre un terme à une collaboration de cinq années avec le Napoli en signant en faveur du Paris Saint-Germain. Un processus similaire à celui de Khvicha Kvaratskhelia qui a lui aussi pris la décision de troquer la tunique du PSG pour celle de Naples au cours du dernier mercato hivernal grâce à un accord à 70M€ conclu entre les deux directions pour l'indemnité du transfert.

«C'était à cause d'un désir de changement»

De passage dans l'émission Televomero, Ezequiel Lavezzi a été invité à prendre la parole sur le déménagement de Khvicha Kvaratskhelia entre Naples et Paris. « Il faut lui demander, ça dépend de comment il était à Naples à ce moment-là ». L'ancien virevoltant ailier du Napoli a développé son point en expliquant que cela relève du domaine du personnel et qu'une bonne raison a dû le pousser à quitter la région de Campanie pour le PSG. « C'est une décision très personnelle, s'il est parti c'est parce qu'il considérait que c'était une bonne solution pour sa carrière. Peut-être que c'était à cause d'un désir de changement et de jouer dans un football différent du football italien ».