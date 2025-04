Transferts : «Le meilleur du monde» veut signer au PSG !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG et Gianluigi Donnarumma sont en négociations pour potentiellement prolonger le contrat de l’Italien. Le club de la capitale serait bien inspiré de trouver un accord, car l’ancien joueur de l’AC Milan, qui avait notamment été étincelant en quart de finale retour de C1 contre Liverpool, est tout simplement le meilleur portier du monde selon les statistiques.

Il y a quelques semaines, le PSG disputait les huitièmes de finale de Ligue des champions face à Liverpool. Après le match aller, Gianluigi Donnarumma avait été jugé comme responsable de la défaite du club de la capitale (1-0). Des critiques dont s’est servi l’Italien, qui a réalisé une prestation XXL lors du match retour, avec notamment deux arrêts lors de la séance de tirs au but.

Donnarumma veut prolonger au PSG

Le PSG semble donc très heureux d’avoir dans ses rangs Gianluigi Donnarumma, qui s’imagine rester encore longtemps à Paris. L’agent du portier avait d’ailleurs révélé à L’Équipe dernièrement que son client voulait rester chez le champion de France. « Il n'y a aucune rupture avec le club. On prend le temps qu'il faut. On doit faire les choses bien dans l'intérêt du joueur. Mais c'est le seul club où Gianluigi veut signer. On va voir comment ça se termine, mais la priorité, c'est de prolonger à Paris. »

Donnarumma : le meilleur gardien du monde

En prolongeant le contrat de Gianluigi Donnarumma, le PSG verrouillerait alors l’avenir du meilleur gardien du monde. En effet, selon l'Observatoire du football du Centre international d'étude du sport, l’Italien est le plus fort à son poste, d’après un classement réunissant différents critères comme le niveau moyen d’adversité lors des matchs, les résultats obtenus lors de ces rencontres, mais aussi l’écart entre le pourcentage d’arrêts réalisés et le pourcentage d’arrêts attendus. Le Parisien possède un indice de 95,5 sur 100, devant Yann Sommer qui obtient la note de 91,7, et c’est Thibaut Courtois qui complète le podium avec 88 sur 100.