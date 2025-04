Transferts : Kylian Mbappé va plomber le mercato du PSG ?

Alexis Brunet

Jeudi 10 avril, les avocats de Kylian Mbappé ont annoncé avoir demandé la saisie à titre conservatoire de 55M€ sur les comptes du PSG, somme correspondant à des salaires et primes non versés à l’attaquant. Une nouvelle étape donc dans le conflit qui lie le club de la capitale à l’attaquant, mais cela pourrait bien avoir des conséquences plus graves, comme plomber le mercato parisien.

Kylian Mbappé et le PSG sont loin de s’être quittés en bons termes et la preuve en a encore une fois été faite dernièrement. En effet, ce jeudi 10 avril, les avocats de l’attaquant madrilène ont saisi le conseil de prud’hommes, tout en demandant la saisie sur les comptes du club de la capitale, à titre conservatoire, de 55M€. Un montant qui correspondrait à des salaires et des primes non versés par Paris à son ancien joueur.

Mbappé frappe fort

Une nouvelle étape a donc été franchie dans le conflit qui lit Kylian Mbappé au PSG. Le clan du champion du monde force la main au club de la capitale et l’oblige donc à comptabiliser cette somme en une seule année, comme l’a expliqué Me Thierry Granturco, avocat spécialisé en droit du sport au Parisien. « Le PSG doit prouver que son niveau de recettes lui permet de couvrir son niveau de dépenses, qui doit provisionner les litiges comme le coût lié à une procédure aux prud’hommes. Dans ce cas, plutôt que de permettre au PSG de se dire : si la procédure dure cinq ans, ce n’est « que » 10 millions par an, les avocats de Kylian Mbappé forcent d’une certaine manière le club à comptabiliser cette somme en une seule et même année. »

Le mercato du PSG impacté ?

Toujours selon Le Parisien, cette décision de Kylian Mbappé pourrait directement impacter le mercato estival du PSG. En effet, cette somme de 55M€ ne pourrait pas être utilisé pour des transferts ou bien pour payer des salaires. L’attaquant madrilène pourrait donc causer bien des torts à son ancien club.