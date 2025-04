Le Real Madrid annonce un nouveau coup à la Mbappé !

Pierrick Levallet

L’été dernier, le Real Madrid a réalisé sans doute le plus joli coup du mercato en signant Kylian Mbappé. Libre de tout contrat après son départ du PSG, le Français a débarqué gratuitement dans la capitale espagnole. Et après la star de 26 ans, le Real Madrid aurait bouclé un coup similaire avec un autre grand nom.

Le Real Madrid considère la signature d'Alexander-Arnold comme acquise !

D’après les informations de Relevo, le Real Madrid aurait fait savoir en interne que la signature de Trent Alexander-Arnold était acquise. Alors que son contrat avec Liverpool arrive à son terme en juin prochain, le latéral droit anglais serait favorable à une arrivée chez les Merengue. Les dirigeants madrilènes auraient considérablement avancé sur le dossier, au point qu’il serait presque bouclé désormais.

La succession de Carvajal déjà réglée ?

Le Real Madrid devrait donc frapper à nouveau fort sur le mercato cet été, en se renforçant à moindre coût. Après Kylian Mbappé, c’est Trent Alexander-Arnold qui devrait débarquer libre. Le défenseur de 26 ans devrait arriver dans la peau du successeur de Dani Carvajal (33 ans). À suivre...