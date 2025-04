PSG : Un moment d’histoire annoncé en direct ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis des mois, le PSG affiche une forme exceptionnelle et est tout proche de retrouver les demi-finales de la Ligue des champions. Le club de la capitale lutte depuis des années pour enfin décrocher la victoire dans cette compétition et tous les voyants sont au vert pour que cette fois soit la bonne. L'équipe bâtie par Luis Enrique semble être en mesure d'aller au bout du rêve même si le chemin est encore long.

Favori logique face à Aston Villa pour accéder aux demi-finales de la Ligue des champions, le PSG a pris un bel avantage en allant chercher la victoire 3-1 mercredi dernier. Les hommes de Luis Enrique affichent un niveau de jeu très intéressant depuis un moment maintenant, même quand les choses ne se déroulent pas de la meilleure des manières. Pour Jérôme Rothen, tous les ingrédients sont réunis cette année.

Un PSG porté par une belle dynamique

Malgré un début de saison un peu plus poussif, le PSG a su trouver les armes pour devenir dangereux à tous les instants et le club fait clairement partie des meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle. « J’espère que c’est la bonne année. Cette équipe est vaillante. Après l’ouverture du score d’Aston Villa, elle a su vite switcher et réagir. J’ai aimé l’attitude des joueurs, à l’image de Désiré Doué. Il a mis un but incroyable, il a dynamisé le jeu, il a apporté du caractère avec et sans ballon » analyse Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme.

« Très peu d’équipes sont capables de battre le PSG »

Invaincus en championnat depuis le début de la saison, les hommes de Luis Enrique ont en plus déjà validé le titre en Ligue 1. Une raison de plus de s'avancer sereinement vers le trophée en Ligue des champions. « Et puis ils ont un formidable entraîneur, qui a encore senti les coups tactiquement hier. Son discours à la mi-temps a été essentiel. Tous les feux sont au vert. J’y crois. L’atmosphère autour du club a rarement été aussi joyeuse. Très peu d’équipes sont capables de battre le PSG » poursuit l'ancien joueur du club.