Mbappé : L'invitation surprise du PSG !

Depuis plusieurs mois, le conflit entre Kylian Mbappé et le PSG ne trouve pas d'issue. Le joueur du Real Madrid réclame 55M€ à son ancien club et les avocats du Bondynois ont décidé de lancer une énorme contre-attaque annoncée dans une conférence de presse. Le PSG a répondu en lançant une invitation au clan Mbappé.

Depuis qu'il a quitté le PSG, Kylian Mbappé réclame 55M€ à son ancien club pour des salaires et une partie de sa prime à la signature non versés. Un litige qui peine à trouver son issue, c'est la raison pour laquelle les avocats de l'attaquant du Real Madrid ont organisé une conférence de presse pour annoncer qu'ils passaient à l'attaque contre le PSG. Un porte-parole du club parisien leur répond et lance une invitation pour résiliation à l'amiable.

Le PSG répond au clan Mbappé

« Ses avocats prétendent que c’est parce qu’il n’est pas un salarié comme les autres. Le PSG pense au contraire qu’il est un salarié comme les autres et qu’il doit respecter les engagements clairs et répétés, publics et privés qu’il a pris vis-à-vis de son employeur alors qu’il a bénéficié d’avantages sans précédent de la part du club pendant 7 ans à Paris. Fondamentalement, c’est une question de bonne foi, d’honnêteté, et de loyauté, mais aussi de respect des valeurs et de respect pour l’institution de Paris et ses supporters », a-t-il dans un communiqué rapporté par Le Parisien, avant de poursuivre.

«Le club réaffirme son souhait de parvenir à une issue amiable»

« Toutes les procédures annoncées par les avocats de Kylian Mbappé ne font que retarder la résolution du litige par le conseil des prud’hommes devant lequel le PSG est prêt à exposer l’ensemble des faits, preuves et témoignages prouvant l’existence d’un accord ou mieux par la voie de la transaction que le PSG l’appelle de ses vœux depuis plus d’un an. Le club réaffirme son souhait de parvenir à une issue amiable, comme il y a toujours été favorable, malgré les marques répétées de mauvaise foi et le refus total du joueur de toute médiation », ajoute ce porte-parole.