Kvaratskhelia - PSG : Le divorce est annoncé !

Lors du dernier mercato d'hiver, une profonde tristesse avait envahi le cœur des supporters napolitains après l'annonce du départ de Kvicha Kvaratskhelia au PSG. Depuis, ils ont eu l'occasion d'apercevoir un ailier géorgien visiblement heureux de jouer pour le PSG, ce qui a participé à écourter la période de deuil.

Le PSG poursuit sa saison quasi-parfaite. En Ligue des champions, le club parisien a remporté son quart de finale aller face à Aston Villa (3-1) grâce notamment à une très bonne partition de Kvicha Kvaratskhelia. Buteur ce mercredi soir, l’ailier géorgien confirme sa bonne forme du moment après une période d’intégration express dans son nouveau club. A Naples, sa prestation a été observée de près. Et visiblement, Kvara donne des regrets aux supporters italiens.

Les Napolitains ont tourné la page

Journaliste proche du Napoli, Angelo Forgione estime que le club a fait le bon choix en se séparant du Géorgien, qui ne souhaitait plus jouer sous les ordres d’Antonio Conte. « Le but marqué contre Aston Villa et toute l'ardeur qu'il met sous le maillot du PSG n'étaient certainement qu'un lointain souvenir du Scudetto. Les regrets de Conte grandissent-ils ? Au contraire, sa déception s'estompe, largement exprimée et déclarée de n'avoir eu aucun impact, de juillet à décembre, sur le désir de départ du Géorgien, malgré tous ses efforts pour le faire se sentir au cœur du projet » a-t-il déclaré.

Les regrets sont immenses

Par contre, force est de constater que la colère n’a pas totalement disparu. « Et la colère grandit de le voir jouer comme il ne l'a plus fait à Naples, comme il ne l'a pas fait pendant six mois où l'entourage du joueur négociait avec le PSG, et Kvicha avait déjà fait ses valises. C'est ce qu'il a fait avec les accords déposés, à mi-saison, causant du tort à Conte et à son équipe en pleine lutte pour le Scudetto. Ce n'est pas la valeur de Kvara qui est en jeu, mais ses valeurs. Naples regarde vers l'avenir » a lâché Forgione sur X.