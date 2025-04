Mbappé : Le PSG répond, la guerre est déclarée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a décidé de passer à la vitesse supérieure. Ce jeudi, ses avocats ont organisé une conférence de presse afin de mettre la pression sur le PSG. Depuis plusieurs mois, le clan Mbappé réclame le versement de 55M€ correspondants à ses trois derniers mois de salaire et diverses primes. Après la saisie à titre conservatoire de la somme en question, le club parisien est sorti du silence.

Le litige entre Kylian Mbappé et le PSG a pris une autre tournure ce jeudi. Les avocats du joueur ont organisé une conférence de presse pour évoquer leur désir d’aller jusqu’au conseil des prud’hommes. Depuis plusieurs mois, la star du Real Madrid réclame à son ancienne équipe 55M€ d’impayés. De son côté, le PSG estime que Mbappé a réclamé à cette somme en signant libre pour le club espagnol l’été dernier.

Le clan Mbappé contre-attaque

Alors que la situation était dans l’impasse, les avocats de Kylian Mbappé ont annoncé la saison, à titre conservatoire, de la somme réclamée sur les comptes du PSG. « Nous avons ce matin saisi les comptes bancaires du PSG. Ils sont saisis à hauteur de 55 millions d'euros. C'est une saisie conservatoire qui s'inscrit dans le cadre la procédure judiciaire que le PSG a lui-même lancé à l'encontre de la LFP et de Kylian Mbappé (...) Les juridictions sportives ont donné raison à Kylian. Sauf que le club n'exécute pas les décisions de la LFP. Le club ne respecte rien : ni le contrat de travail, ni le droit, ni la décision de la LFP, ni la justice française. » a déclaré Me Thomas Clay.

Le PSG prévient Mbappé

Contacté par l’AFP, l’entourage du PSG a répondu au clan Mbappé. « Le PSG ira aux prud’hommes sans problème » a-t-il déclaré. Cette source a ensuite lâché un message plus agressif. « Les prud'hommes verront toutes les preuves et trancheront et Kylian Mbappé ne va pas gagner » a-t-elle déclaré. Entre les deux parties, la guerre est officiellement déclarée.