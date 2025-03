PSG : Le transfert de Kvaratskhelia provoque de la souffrance !

Alexis Brunet

L’été dernier, Naples n’avait pas accepté de laisser filer Khvicha Kvaratskhelia au PSG. Finalement, la formation italienne s’est résolue à vendre son attaquant vedette au club de la capitale cet hiver, mais cela n’arrange pas du tout Antonio Conte. L’entraîneur napolitain s’attend à souffrir pour potentiellement remporter le championnat sans l’aide de l’international géorgien.

Lors du mercato hivernal, le PSG n’a pas fait de folie. Le club de la capitale n’a mis la main que sur un seul nouveau joueur, Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien était d’ailleurs dans le viseur parisien depuis un moment, car Luis Campos avait déjà tenté de le faire venir l’été dernier pour remplacer Kylian Mbappé.

Un gros coup dur pour Naples

L’été dernier, Naples avait tenu bon et avait refusé de laisser partir Khvicha Kvaratskhelia. Finalement, la formation italienne a cédé cet hiver face aux 70M€ offerts par le PSG. Le transfert du Géorgien fait toutefois mal aux Napolitains, car l’attaquant était la principale arme de la formation d’Antonio Conte, qui se bat pour le titre.

« Nous devrons souffrir, je vous le dis d’avance »

La perte est donc importante pour Naples et elle pourrait être fatale dans la course au titre. Le Napoli est actuellement deuxième du championnat à trois points de l’Inter Milan et Antonio Conte a prévenu : il s’attend à souffrir. Ses propos sont rapportés par la Gazzetta dello Sport. « Nous affrontons une solide équipe de Milan, qui a été construite pour remporter le Scudetto. Il y a des années particulières. En janvier, ils ont reconstruit le marché et nous affrontons une grande équipe avec un excellent entraîneur sur le banc. Nous devrons souffrir, je vous le dis d’avance. »