Mercato : Coup de théâtre pour le patron du PSG

Alexis Brunet

Ce samedi, le PSG se déplace sur la pelouse de l’ASSE pour potentiellement sceller son titre de champion de France. Habituellement présent lors de chaque voyage du club de la capitale, Luis Campos ne s’est pas rendu à Saint-Étienne, alors que ce dernier est en fin de contrat l’été prochain. Une absence qui interroge donc.

Après la trêve internationale, les joueurs du PSG retrouvent le chemin de la Ligue 1 ce samedi. Les Parisiens affrontent l’ASSE au stade Geoffroy-Guichard et tenteront de garder leur invincibilité en championnat et potentiellement mettre la main sur un nouveau titre de champion.

Luis Campos n’a pas fait le déplacement à Saint-Étienne

Pour le match contre l’ASSE, Luis Enrique ne peut pas compter sur Achraf Hakimi, qui n’a pas fait le déplacement à Saint-Étienne. C’est également le cas de Luis Campos, car selon une information du Parisien, le conseiller football parisien n’a également pas fait le voyage dans le Forez.

Une absence qui interroge

Normalement, Luis Campos a l’habitude de faire tous les déplacements du PSG et donc son absence interroge fortement, d’autant plus que cela ne serait pas pour raison personnelle. Cela pourrait être un indice sur l’avenir du Portugais, qui est en fin de contrat l’été prochain avec Paris et qui n’a toujours pas prolongé. Affaire à suivre...