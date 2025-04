Antoine Dupont, les bonnes nouvelles s’enchainent !

Axel Cornic

Il y a tout juste un mois, le 8 mars dernier, Antoine Dupont quittait ses coéquipiers du XV de France à cause d’une blessure au genou. Il ne sera de retour qu’à l’automne prochain, avec son club du Stade Toulousain qui doit trouver une solution pour faire sans l’un des meilleurs joueurs du monde.

On ne reverra plus Antoine Dupont sur un terrain cette saison. C’est la grosse mauvaise nouvelle de la fin de l’hiver, qui a presque éclipsé la victoire du XV de France au 6 Nations 2025. Opéré, le demi de mêlée a entamé son travail de récupération et les plus optimistes le voient déjà revenir pour la tournée de novembre, avec notamment un choc face à l’Afrique du Sud.

Toulouse à Toulon sans Dupont

Il ne sera donc pas avec ses coéquipiers le 13 avril prochain, pour le quart de finale de Champions Cup face au RCT. Un choc très attendu entre deux des meilleures équipes du Top 14 cette saison, avec Baptiste Serin qui devrait redevenir titulaire à la mêlée côté toulonnais. En face, c’est Paul Graou qui devrait remplacer Dupont, avec le Japonais Naoto Saito qui devrait démarrer la rencontre sur le banc. Pas non plus d’Ange Capuozzo, victime d’une grosse entorse de la cheville il y a quelques jours contre Sale.

Mauvaka de retour avec Chocobares

Pour nourrir l’optimisme toulousain, on peut compter sur quelques retours de taille avec notamment Peato Mauvaka. Le talonneur international a purgé sa suspension après son coup de sang face à l’Ecosse lors du Tournoi des 6 Nations et est de nouveau éligible, avec Julien Marchand qui pourrait perdre sa place de titulaire. Ce n’est pas tout puisque le Stade Toulousain pourra compter au centre sur un retour de Santiago Chocobares, forfait lors du 8e de finale de la Champions Cup et de retour après une blessure aux ischios jambiers. A noter également que l’international à 7 Nelson Epée, champion olympique en 2024 avec Antoine Dupont.