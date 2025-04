Nouvelle aventure pour Antoine Dupont, déjà un carton !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement éloigné des terrains pour cause de blessure, Antoine Dupont s'est lancé dans une nouvelle aventure en parallèle du rugby : l'ouverture de son restaurant, nommé Chez Jean, qui ouvre le 9 avril. Mais certains ont eu l'occasion de le tester en exclusivité, comme le chef Pierre Sang, qui valide cette aventure culinaire proposée par la star du XV de France.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit début mars durant le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France (contre l'Irlande), Antoine Dupont sera donc indisponible pendant environ neuf mois. Le demi de mêlée des Bleus et du Stade Toulousain a récemment été opéré avec succès, et sa longue période de rééducation démarre donc maintenant. Mais Dupont aura de quoi s'occuper en dehors du rugby dans les prochains mois grâce à sa toute nouvelle aventure : l'ouverture de son propose restaurant.

Chez Jean, le nouveau bébé d'Antoine Dupont

En effet, Antoine Dupont a dévoilé son nouveau projet chez lui, à Castelnau-Magnoac (ville de 700 habitants dans les Hautes-Pyrénées) avec le restaurant, nommé Chez Jean. Un lieu qui jouxte le fameux domaine de Barthas, bâti justement par la famille du capitaine du XV de France. Dupont a déjà amorcé la communication sur les réseaux sociaux depuis quelque temps pour annoncer cette nouvelle aventure, avec un menu qui a de quoi faire saliver les plus gourmands : des plats locaux avec notamment le porc noir de Bigorre, ainsi que du magret de canard. L'ouverture de Chez Jean est prévue pour le mercredi 9 avril, mais Antoine Dupont a déjà convié des VIP en exclusivité pour tester sa carte.

« Un vrai goût du terroir »

Le célèbre chef Pierre Sang, qui avait été révélé dans la deuxième saison de l'émission Top Chef en 2011, a testé le menu du restaurant d'Antoine Dupont. Et il semble déjà conquis comme il l'a indiqué via son compte Instagram : « L’une des meilleures viandes françaises. Cuisson parfaite, pomme de terre confites et un vrai goût du terroir », a-t-il notamment commenté. La nouvelle aventure d'Antoine Dupont semble donc particulièrement prometteuse...