Iris Mittenaere : Clap de fin pour Antoine Dupont ?

Axel Cornic

Gravement blessé au genou le 8 mars dernier, Antoine Dupont ne jouera plus pour le XV de France au moins jusqu’au moins de novembre prochain. Mais en attendant, il peut se consoler dans les bras d’Iris Mittenaere, ancienne Miss France et Miss Univers, avec qui il aurait entamé une relation tout récemment.

On ne parle que de ça. Alors que le XV de France a remporté son deuxième titre depuis 2019 avec une victoire au 6 Nations 2025, tous les yeux sont tournés vers Antoine Dupont. Celui qui est considéré comme l’un des meilleurs au monde, voir même l’un des meilleurs dans l’histoire du rugby, s’est en effet gravement blessé au genou et se absent plusieurs mois.

La nouvelle aventure d’Antoine Dupont

Une fois la déception digérée, le capitaine du XV de France semble être passé à autre chose, avec un feuilleton qui n’a pas manqué de faire réagir en ce printemps 2025. Antoine Dupont a été aperçu en compagnie d’une femme très connu, puisqu’il s’agit d’Iris Mittenaere. Des nombreux clichés montrent les deux tourtereaux sur une plage vers Bordeaux ou encore dans un local nocturne parisien, bien que personne n’ait véritablement confirmé cette histoire d’amour pour le moment.

« Je n'ai pas de copine, parce que c'est la vie »

C’est assez surprenant, puisque le rugbyman de 28 ans n’a jamais été très explicite au sujet de sa vie amoureuse, même si on l’a déjà aperçu en bonne compagnie en marge de certaines rencontres de rugby. Pourtant, lors de sa participation à l’émission Les Rencontres du Papotin, Antoine Dupont avait fait un aveu assez clair au sujet de sa vie privée. « Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas de copine, parce que c'est la vie (sourire). Je n'ai pas de copain non plus » avait confié le capitaine du XV de France, qui semble désormais s’être totalement relancé.