Donnarumma, le PSG ne lui pardonne pas !

Tout semblait bouclé pour la prolongation de Gianluigi Donnarumma, arrivé en 2021 et dont l’actuel contrat se termine en juin 2026. Mais tout a basculé cet hiver, puisque les deux parties semblent s’être éloignées et un départ du gardien de but du Paris Saint-Germain pourrait finalement se dessiner.

Est-il vraiment le joueur qu’il faut à ce PSG ? Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération, Ganluigi Donnarumma ne semble pas vraiment coller avec la philosophie de jeu de Luis Enrique. Cela lui a d’ailleurs été reproché à plusieurs reprises, avec d’ailleurs d’autres profils annoncés à Paris pour le remplacer.

Donnarumma remplacé...

C’est notamment le cas de Lucas Chevalier, dont l’explosion au LOSC n’est évidemment pas passée inaperçue. Mais ce samedi, AS nous apprend que le PSG aurait activé une nouvelle piste en Espagne ! Elle mènerait à Joan García, l’une des révélations de LaLiga, qui évolue actuellement du côté de l’Espanyol Barcelone. D’autres clubs s’intéresseraient également à lui, comme le FC Barcelone, Arsenal ou Manchester United.

A cause de ses pieds ?

Il faut dire que la place pourrait bien se libérer dans les prochains mois ! TMW assure que la prolongation de Gianluigi Donnarumma serait toujours au point mort, avec le PSG qui se serait éloigné peu à peu de ses représentants. Car au sein du club parisien on reprocherait toujours à l’Italien ses énormes lacunes dans le jeu au pied, une caractéristique essentielle pour le système mis en place par Luis Enrique.