«Je voulais venir», un joueur s’annonce à l’OM

En quête de renfort défensif, l’OM a recruté, lors du dernier mercato d’hiver, Amar Dedic en provenance de Salzbourg. Le jeune latéral droit de 22 ans s’est parfaitement intégré à la rotation de Roberto De Zerbi avec deux titularisations et quatre entrées lors de ses six matchs avec l’OM (le joueur a également délivré une passe décisive). Arrivé il y a maintenant quelques mois, Amar Dedic voulait à tout prix rejoindre l’OM, quitte à quitter son club qui jouait la Ligue des champions.

«Je voulais venir ici»

«Je dirais que ce n’est pas facile de changer de pays, de changer de championnat, de tout changer, de ville, etc. Ce n’est pas facile, mais si tu veux quelque chose, ça devient facile. Moi, dès le début, j’ai su que je voulais venir ici, donc pour moi, il n’y a aucun problème pour ça.» a déclaré le nouveau joueur de l’OM dans une interview accordée à Free FOOT, au micro d’Alexandre Ruiz.

«Un choix offensif»

Roberto De Zerbi a justifié l’arrivée d’Amar Dedic à l’OM en conférence de presse ce vendredi, expliquant que sa qualité de dribble manquait à Marseille :

«Le choix Dedic-Merlin est un choix offensif. Dedic est meilleur en dribbles, Merlin plutôt dans les passes. On est parmi les derniers du championnat en qualité de dribbles, alors qu'à Sassuolo et à Brighton, j'étais premier ou deuxième. Je m'adapte à mes joueurs. Il faut ces dribbleurs, mais ils doivent être bien physiquement. On se crée des occasions en réalité. On doit davantage concrétiser.»