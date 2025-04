Jérôme Rothen : Son très gros projet à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre toute attente, Jérôme Rothen a rejoint l'aventure de la Kings League en France. Très critique à l'égard de ce projet dans un premier temps, l'ancien joueur du PSG semble finalement accrocher avec cette nouvelle discipline. Il a effectivement été nommé directeur sportif de Unit3d, l'équipe dirigée par Squeezie, Maxime Biaggi et Djilsi. Et Jérôme Rothen a déjà de grandes ambitions.

Dimanche, ce sera le grand début de la Kings League en France. Pour l'occasion, huit équipes s'affronteront et les quatre meilleures d'entre elles auront rendez vous à Paris cet été pour la Kings World Cup qui réunira les meilleures équipes de tous les pays, à l'image d'une Ligue des champions. Directeur sportif de Unit3d, l'équipe dirigée par Squeezie, Maxime Biaggi et Djilsi, Jérôme Rothen aurait d'ailleurs bien l'intention d'y participer. Théo Chendri, la star de l'équipe, révèle que Jérôme Rothen est effectivement très impliqué dans son nouveau rôle.

Rothen fait l'unanimité dans sa nouvelle équipe

« C’est génial pour nous. C’est vraiment un plus. Je l’ai découvert après avoir été drafté, quand j’ai rencontré le staff en coulisses. C’est là que Jérôme s’est présenté, même s’il n’avait pas besoin de le faire (sourire). Il est à fond dans son rôle. Il a vraiment été pris par le format et je pense qu’il va l’être encore plus avec le début de la compétition », confie-t-il dans une interview accordée à RMC Sport avant de poursuivre.

«L'objectif est se qualifier pour la prochaine Kings World Cup prévue cet été à Paris»

« Je le trouve vachement impliqué. Il s’intéresse à nous, à notre vie, il nous donne pleins de conseils. C’est vraiment top. Le niveau de notre groupe est bon, on est très homogènes. Humainement, on a déjà créé une osmose très forte en peu de temps. On va tout faire pour être au moins dans le dernier carré et se qualifier pour la prochaine Kings World Cup prévue cet été à Paris », ajoute Théo Chendri.