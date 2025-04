PSG : Le coup parfait en Italie ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet hiver, le PSG n’a pas hésité à débourser 70M€ pour le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia. Arrivé en provenance de Naples, le Géorgien n’a pas tardé à montrer toutes ses capacités sous les ordres de Luis Enrique à Paris. Si du côté du club italien, on regrette le départ de « Kvara », l’explosion de David Neres a atténué cette peine.

Le PSG a réalisé un énorme coup sur le mercato. Priorité des dirigeants parisiens lors du dernier mercato estival, Khvicha Kvaratskhelia est finalement arrivé cet hiver à Paris. Recruté conte 70M€, l’ancien prodige de Naples n’a quasiment pas eu besoin de temps d’adaptation afin de montrer toute l’étendue de son talent dans la capitale.

Luis Enrique sous le charme de Kvaratskhelia

Dribbleur hors-pair, mais également adroit devant le but, le nouveau numéro 7 du PSG a fait du bien à l’animation offensive de Luis Enrique. « Il est très polyvalent. Il réunit tout ce que contient notre projet: la jeunesse, la qualité avec et sans ballon. Il fait beaucoup d'efforts défensifs, avec une condition physique de très haut niveau. Il a beaucoup d'ambition, de personnalité et d’expérience. Pour un entraîneur, c'est merveilleux d'avoir un tel joueur. On voulait le recruter depuis mon arrivée en 2023. Nous n'avons pas réussi à le faire à ce moment-là, l'été dernier non plus. Nous y sommes parvenus quand nous pensions que ce n'était plus possible », expliquait d’ailleurs le coach espagnol en conférence de presse cette semaine.

« Il n'a pas été remplacé sur le marché, mais sur le plan technique, un autre grand joueur a été trouvé »

Du côté de Naples, le départ de « Kvara » se fait ressentir. Mais d’après l’ancien défenseur napolitain Francesco Colonnese, l’émergence de David Neres a compensé la tristesse des supporters à propos de Kvaratskhelia : « C'est un champion, cela s'est également vu en Ligue des champions, mais après son départ, Neres a explosé et est devenu un phénomène. Il y a la perte due à son absence et la chance de voir émerger un autre champion. Il n'a pas été remplacé sur le marché, mais sur le plan technique, un autre grand joueur a été trouvé », a confié ce dernier dans les colonnes du Corriere Dello Sport.