PSG : Flop historique pour un joueur de Luis Enrique...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Prêté depuis le mois de février à Aston Villa, Marco Asensio tente de se relancer, lui qui trouvait peu de temps sous les ordres de Luis Enrique au PSG. Le joueur espagnol était aligné ce samedi face à Southampton dans le cadre de la 32ème journée de Premier League mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Sorti des plans de jeu de Luis Enrique au cours de la saison, Marco Asensio a fini par quitter le PSG et défend les couleurs d'Aston Villa jusqu'à la fin de la saison. Ironie du sort, les deux clubs sont désormais adversaires en quarts de finale de la Ligue des champions et avant le match retour, le club anglais a validé une victoire 3-0 contre Southampton. Le score aurait pu être plus sévère si l'Espagnol avait marqué ses deux penalties...

Deux penalties manqués pour Asensio

L'ailier droit de 29 ans, qui honorait sa 4ème titularisation en Premier League, a en effet raté deux penalties lors du match face à Southampton, un fait rarissime. D'après les informations de Tom Williams, journaliste, dans le Canal Football Club, Marco Asensio est seulement le 4ème joueur à rater deux penalties lors d'un match de Premier League. Une drôle de façon de marquer l'histoire.

Asensio bientôt de retour au PSG

En prêt à Aston Villa, Marco Asensio devrait faire son retour au PSG où il est parti assez déçu du traitement reçu ces derniers mois. Le joueur espagnol garderait une certaine rancœur envers Luis Enrique, qu'il avait d'abord côtoyé en sélection.