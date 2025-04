OM : De Zerbi, l'incroyable diagnostic!

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les jeux sont presque faits et rien ne va déjà plus à l'Olympique de Marseille. Nouvelle défaite pour les hommes de Roberto De Zerbi pour cette course à la Ligue des champions à l'AS Monaco (3-0). Contrairement à ses coups de gueule passés et certains décisions cash de préparer des entraînements de punition sur des jours de repos, De Zerbi s'est montré bien plus calme dans la principauté. De quoi inciter Stephen Brunch à évoquer une certaine bipolarité chez l'entraîneur italien.

On prend les mêmes désillusions, et on recommence. Sur les cinq dernières sorties de l'OM en Ligue 1, le groupe marseillais n'a réussi à éviter la défaite qu'à une seule et unique reprise : le dimanche 6 avril avec la réception du Toulouse FC (3-2). Sinon, contre Lens, le PSG, Reims et l'AS Monaco samedi après-midi (3-0), l'Olympique de Marseille a été battu encore et encore. N'est-ce que le début ? Roberto De Zerbi ne semble pas avoir les clés de l'énigme.

«Peut-être que ce garçon est un petit peu bipolaire»

Stephen Brun a d'ailleurs fait état à ses yeux d'une certaine bipolarité de la part de Roberto De Zerbi au vu des réactions bien différentes ces dernières semaines. Entre entraînements surprises et confinements au centre Robert Louis-Dreyfus et encouragements diamétralement opposés malgré le même résultat : une défaite à Reims (3-1) et à l'AS Monaco (3-0).

« Peut-être que ce garçon est un petit peu bipolaire. Il est capable de gros coups de gueule après des défaites et notamment celles de Reims (3-1) et d'Auxerre (3-1 en novembre). Hier (ndlr samedi) il y a quand même 3-0 quand tu joues un match pour conforter ta deuxième place et écarter Monaco et tu le prends avec un positivisme qui est un peu inquiétant à mon sens en disant qu'il devrait plus y avoir 1-1 que 3-0. On lui a peut-être demandé de changer de discours et d'être un peu plus dans la calinothérapie avec ses joueurs, c'est un peu étrange ».

«C'est Bricorama l'Olympique de Marseille»

L'ancien joueur de basketball et consultant pour RMC a profité d'un sujet sur l'OM évoqué pendant l'émission Stephen Brunch ce dimanche pour faire savoir que le problème de résultats à l'Olympique de Marseille était global.

« Roberto De Zerbi ou pas Roberto De Zerbi, à un moment donné quand les garçons sont alignés sur le terrain, bien que certains ne sont pas à leurs postes mais c'est récurrent à l'OM depuis le début de saison et notamment en défense centrale, il décide d'envoyer Jonathan Rowe en attaquant de pointe alors que je ne suis pas sûr que ce soit son poste de prédilection quand tu as (Neal) Maupay et (Amine) Gouiri qui sont des recrues que tu as fait venir... C'est Bricorama l'Olympique de Marseille. Luis Henrique a été transparent avec une occassion difficile à louper. Il y a une responsabilité individuelle chez les joueurs ».