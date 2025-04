Danse avec les stars, Les Traîtres… Adil Rami dit stop, surprise pour son avenir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami multiplie les aventures à la télévision, entre "Danse avec les stars" et "Les Traîtres". D’autres projets sont attendus pour l’ex-défenseur, et notamment la Kings League France, compétition de football à 7 contre 7 réunissant streamers et personnalité du monde du football, où il présidera le "Wolf Pack FC", associé à l'OM.

Difficile de rater Adil Rami sur les écrans actuellement. Toujours en course dans "Danse avec les stars" sur TF1, l’ancien joueur de l’OM a également pris part au tournage du jeu "Les Traîtres", diffusé depuis jeudi soir sur M6. Alors qu’on peut également le retrouver régulièrement au micro de RTL pour les "Grosses Têtes" de Laurent Ruquier, Adil Rami apparaît comme un bon client pour les médias grâce à son humour et sa spontanéité.

« J’ai des projets qui avancent »

Doit-on s’attendre à le voir dans une autre émission à l’avenir ? Possible, mais pas dans "Les Traîtres". Interrogé par PureBreak sur la possibilité de le voir dans une nouvelle saison du divertissement de M6, Adil Rami a écarté l’idée. « Dans l’immédiat non, a-t-il répondu. J’ai des projets qui avancent. En avril, mai, juin ça va bombarder donc je reste focus. »

Adil Rami attendu à la Kings League

L’un de ces projets est d’ores et déjà connu. Adil Rami va prendre part à l'aventure Kings League France, la compétition de football à 7 réunissant streamers et personnalités liées au monde du foot, débutant dès le 6 avril dans le hall 8 du Parc des Expositions de Villepinte. Le champion du monde 2018 sera le président du « Wolf Pack FC », associé à l'OM.