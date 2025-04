Rothen vs AminemaTué : Le clash improbable

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Très critique à l’égard de la Kings League, compétition créée il y a quelques années par Gérard Piqué, Jérôme Rothen a retourné sa veste puisqu’il s’est engagé avec la formation de Squeezie, Maxime Biaggi et Djilsi. Présent lors d’un live sur Twitch, l’ancien du PSG a justifié son choix surprise.

Les présidents des équipes alignées lors de cette première édition de la Kings League France complètent leur effectif. Président de Unit3d, avec Djilsi et Maxime Biaggi, Squeezie a annoncé l’arrivée de Jérôme Rothen. Une recrue surprise puisque l’ancien joueur du PSG avait été très critique envers cette compétition. Il en avait profité pour tacler publiquement le youtubeur Aminematué.

Rothen avait allumer l'influenceur

« Heureusement que tous les jeunes ne pensent pas comme Gerard Pique et n’ont pas cette vision du football. Les jeunes, ils connaissent plus Mbappé qu’Amine. Mbappé, il les fait rêver. Amine ne les fait pas rêver ! Peut-être que ces influenceurs-là font rêver les jeunes parce qu’ils gagnent beaucoup d’argent et c’est que l’oseille qui prime. Désolé d’être passionné de mon sport ! Je le défends ! Amine, Mais qu’est-ce qu’il a fait dans sa vie ? » avait confié Rothen sur RMC.

Tout est pardonné ?

Alors pourquoi se lancer dans une telle aventure ? Invité de Squeezie, Rothen a justifié sa présence, faisant son mea-culpa. « A l'époque, il (ndlr Gerard Piqué) expliquait qu'il fallait créer autre chose pour attirer la nouvelle génération qui se désintéressait du foot à 11. Je n'avais pas trop aimé qu'il crache dans la soupe parce que le foot à 11 nous avait donné à manger, m'avait donné à manger. Mes déclarations sur AmineMaTué ? Je ne dis pas que ce sont d'autres personnes qui m'ont mis des choses dans la tête sur Amine, que je ne connaissais pas. La vérité, c'est que je ne connaissais pas votre monde en fait. Je le découvre là avec vous et quand tu le découvres tu comprends pas mal de choses » a-t-il confié. La hache de guerre est enterrée ?