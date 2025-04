Kylian Mbappé, il balance sur son salaire XXL !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, Kylian Mbappé a été interrogé par la télévision espagnole. Dans un entretien accordé à la Sexta, l’attaquant a affirmé avoir refusé un énorme pactole pour pouvoir signer en faveur du Real Madrid. Journaliste, Abdellah Boulma a lâché ses vérités sur le rapport à l’argent de l’ancienne vedette du PSG.

Arrivé l’été dernier au Real Madrid, Kylian Mbappé réalise une bonne première saison sous ses nouvelles couleurs. L’ancien numéro 7 du PSG a su soigner ses statistiques en Espagne, même si au sein de la «Casa Blanca», le Français de 26 ans est moins payé qu’il ne l’était à Paris.

Mbappé a fait le choix du cœur avec le Real Madrid

D’ailleurs, Kylian Mbappé s’est montré plutôt transparent à ce sujet. Au cours d’un entretien accordé à la Sexta, le numéro 9 du Real Madrid a affirmé qu’il avait fait le choix du cœur en venant poursuivre sa carrière chez les Merengue. « Les chiffres sont importants, je n'ai aucun problème à parler d'argent, mais il y a des choses plus importantes, et je voulais jouer pour le Real Madrid. L'argent est important, bien sûr, mais pour moi la chose la plus importante est d'être heureux sur le terrain et je savais que je serais heureux ici », a affirmé le Français.

« Il est aujourd’hui de loin le joueur le mieux payé du Real »

Cependant, cette réponse fait grincer des dents. Kylian Mbappé est l’un des joueurs les mieux payés au monde, et si son salaire vis-à-vis du PSG a certes baissé, ce dernier a récupéré d’importantes primes à la signature, tout en conservant la quasi-totalité de ses droits d’images (le Real Madrid a d’ailleurs fait une exception vis-à-vis de sa politique habituelle à ce sujet là). Une situation qu’a tenu à dénoncer le journaliste Abdellah Boulma sur X : « Il n’a pas hésité à accepter les 72 M€/an lors de sa prolongation, et il est aujourd’hui de loin le joueur le mieux payé du Real », a ainsi confié ce dernier.