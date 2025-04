Polémiques : Mbappé vide son sac, la grosse explication

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce dimanche soir, Kylian Mbappé a accordé sa première grande interview à une chaîne espagnole . Pourtant, le joueur tricolore n'est pas un adepte des médias et des réseaux sociaux. Mais l'attaquant du Real Madrid estime qu'il est parfois nécessaire de prendre la parole pour clarifier des propos ou mettre fin à quelques polémiques.

Neuf mois après son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé a accordé sa première interview à une chaîne espagnole, la Sexta. Assis dans les tribunes du stade Santiago Bernabeu, le joueur tricolore s’est longuement confié sur son arrivée dans son nouveau pays. Très à l’aise face à la caméra, il a répondu sans langue de bois à la journaliste Ana Pastor.

« Je ne parle pas beaucoup »

Pourtant, Mbappé n’apprécie pas particulièrement ce type d’exercice. « Je ne parle pas beaucoup, je n'aime pas faire des interviews, mais il faut expliquer les choses parce que sinon les gens se font leur propre opinion. Parfois, je fais bien les choses, parfois non, parce que nous sommes humains. Si nous sommes tous parfaits, la vie n'est pas belle » a confié le joueur. Le joueur n’est pas non plus un adepte des réseaux sociaux.

Mbappé et les réseaux sociaux

« Je ne regarde pas les réseaux, je m'en moque. Il est plus difficile de protéger ceux qui m'entourent. Nous sommes dans une bulle, mais parfois les gens qui sont proches de nous souffrent. J'essaie de faire de mon mieux, j'essaie de leur dire que ça fait partie du métier, un jour on est Dieu et l'autre jour on est le diable. C'est notre travail. À chaque match, je sais ce qui peut arriver, pour le meilleur ou pour le pire, mais les gens de l'extérieur ne gèrent pas la pression de la même manière » a-t-il confié ce dimanche soir. Ce qui ne l’a pas empêché d’utiliser le réseau social X pour clarifier ses propos sur l’argent du PSG.