Argent du PSG : Le coup de gueule retentissant de Mbappé

Kylian Mbappé a dû s'expliquer après la diffusion de sa première interview en espagnol ce dimanche. Sur X, le joueur français a clarifié ses propos après qu'il ait déclaré : « Choisir entre le Real Madrid et l'argent n'est pas difficile ». Malgré les tensions avec Nasser Al-Khelaïfi, le champion du monde 2018 assure qu'il n'évoquait par l'argent du PSG.

Grande première pour Kylian Mbappé. Le joueur du Real Madrid a accordé sa première interview en espagnol à la Sexta. Le Français de 26 ans s’est confié longuement sur ses premiers pas dans son nouveau pays et sur son choix de signer pour le club merengue l'été dernier. Mbappé a laissé entendre qu’il avait refusé de grosses sommes pour réaliser son rêve de gamin, lui dont les idoles se nommaient Cristiano Ronaldo et Zinédine Zidane.

La confession de Mbappé

« Les chiffres sont importants, je n'ai aucun problème à parler d'argent, mais il y a des choses plus importantes, et je voulais jouer pour le Real Madrid. L'argent est important, bien sûr, mais pour moi la chose la plus importante est d'être heureux sur le terrain et je savais que je serais heureux ici » a confié Mbappé ce dimanche soir.

Il éteint l'incendie sur X

Beaucoup de médias ont compris que Mbappé avait privilégié le Real Madrid plutôt que l’argent du Qatar. Mais immédiatement après la diffusion de son entretien, le joueur a mis les choses au clair sur X. « Aucun rapport avec le PSG. La question était sur l’étape d’après et le choix par exemple de l’Arabie ou un club comme le Real. Concentrez vous sur ce qui se passe en France, le reste c’est pas pour vous vu que vous comprenez pas. La bise » a répondu Mbappé. Une manière également de ne pas souffler sur les braises, alors que les tensions avec le PSG sont présentes.