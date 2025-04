C’est la folie au PSG, l’homme providentiel est trouvé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il aura donc fallu attendre le début du mois d'avril pour connaître le nom du champion de France. Victorieux d'Angers ce samedi (1-0), le PSG a remporté, sans surprise, son 13ème titre sur la scène nationale. L'heure du bilan est donc arrivée. Il est temps de se demander à qui revient le mérite ? Est-il collectif ou plutôt individuel ? Le débat est ouvert.

Il a été porté en triomphe par ses joueurs. Luis Enrique réalise une saison exceptionnelle au PSG. Son équipe reste en course pour un incroyable triplé (Coupe de France-Ligue 1-Ligue des champions), et avec la manière. En championnat, le club de la capitale reste invaincu et il ne lui reste plus que six matches pour devenir invincible. En l’espace de presque deux saisons, le technicien espagnol a fait de cette équipe l’une des plus dangereuses d’Europe. Insouciant, combatif, ce groupe, assez inexpérimenté dans l’ensemble, avance ensemble. Ce qui fait une grosse différence avec les saisons précédentes.

Les joueurs ont progressé cette saison

Mais ce serait injuste d’évoquer le travail de Luis Enrique sans parler des joueurs. Certains ont crevé l’écran à commencer par Achraf Hakimi, considéré par beaucoup comme le meilleur arrière droit de la planète. Au milieu de terrain, Vitinha enchaîne aussi les performances de haute volée. Infatigable, il est devenu l’un des soldats les plus fiables du PSG.

L'éclosion de Doué, la révélation Dembélé

Et comment ne pas évoquer la saison historique du club parisien, sans parler d’Ousmane Dembélé, qui, à ce rythme, partira en vacances avec une Rolex dernier cri, ou encore de Désiré Doué. Impliqué dans 22 buts cette saison, l’ancienne pépite du Stade Rennais s’affirme comme le présent, mais aussi le futur de ce club. Après des débuts timides, Doué a pris son envol, suivant la trace d’un Bradley Barcola, légèrement en retrait cette saison, mais tout aussi dangereux.

Selon vous, qui est l’homme de cette saison de Ligue 1 au PSG ? A vos votes !