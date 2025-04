PSG : Dembélé et Doué à la Kings League, la régalade annoncée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Compétition lancée par Gerard Piqué, d’abord en Espagne, s’étend désormais à travers le monde. Et c’est ce dimanche que la version française débute. De l’autre côté des Pyrénées, on avait pu voir Pablo Maffeo, joueur de Majorque, prendre part à la compétition. Cela pourrait-il en être de même avec des joueurs de Ligue 1 ? Certains se régaleraient.

Le coup d’envoi de la Kings League en France, c’est pour ce dimanche. La compétition portée par Gerard Piqué débute donc avec certains noms qu’on connait bien comme Samir Nasri, Djibril Cissé, Jérémy Ménez ou encore Paul-Georges Ntep. Quid maintenant d’une star de la Ligue 1 en pleine forme ?

« Doué ou Dembélé se régaleraient dans le format »

Fan du PSG et président du Panam All Starz dans cette Kings League, Pfut a été interrogé sur quel joueur parisien il verrait bien dans cette compétition. Evoquant alors les noms de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, il a confié dans un entretien accordé à Footmercato avant le début de cette Kings League : « Quel joueur du PSG serait le plus fort dans le format Kings League ? avoir un vrai buteur, ça serait fort. Doué ou Dembélé se régaleraient dans le format. Même Vitinha. Même Neves. Tous en vrai (rires) ».

Un joueur de Ligue 1 bientôt à la Kings League ?

Mais pourrait-on d’ailleurs voir un jour un joueur de Ligue 1 à la Kings League ? La question avait été posée à Djamel Agaoua, directeur général de la compétition. « Oui, peut-être (sourire). Une des caractéristiques de la Kings League, c’est d’avoir quelques surprises, cela fait partie de notre ADN. Quand on est arrivé en Espagne, il n’y avait pas de partenariat avec des équipes. Je crois même que LaLiga nous avait qualifiés de « projet de cirque qui ne ferait pas long feu ». Depuis, j’ai une réunion avec Javier Tebas (président de LaLiga), qui est très sympa et qui a même participé à une de nos vidéos sur un ton humoristique en disant « Vous êtes encore là, vous ? » », a-t-il répondu.