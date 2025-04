Dembélé - Doué : Le duel révélé au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, le PSG a validé son titre de champion de France, le 13ème de son histoire. Le club de la capitale l’a emporté face à Angers grâce à un but de Désiré Doué. En ce moment, le néo-international français est en très grande forme. Et voilà qu’une bataille attend d’ailleurs Doué face à Ousmane Dembélé, son coéquipier à Paris.

Buteur face à Angers ce samedi, Désiré Doué confirme sa très grande forme du moment. A seulement 19 ans, l’international français fait forte impression pour sa première saison au PSG. Avant cette rencontre face au SCO, Doué restait d'ailleurs sur un mois de mars très prolifique avec 3 buts et 2 passes décisives.

Qui sera le joueur du mois de mars en Ligue 1 ?

Tout cela a d'ailleurs permis à Désiré Doué d’être parmi les 3 nommés dévoilés ce dimanche par l’UNFP pour le titre de joueur du mois de mars. Alors qu’Amine Gouiri l’avait emporté en février, l’attaquant de l’OM va devoir transmettre son trophée. Soit donc à Doué, soit à un autre joueur du PSG : Ousmane Dembélé. Et le 3ème en course n’est autre que Mika Biereth, le serial buteur de l’AS Monaco.

Biereth face à Doué et Dembélé !

Enfin, Mika Biereth figure parmi les 3 nommés au titre du joueur du mois en Ligue 1. Ça n’avait pas été le cas le mois passé alors que le buteur de l’AS Monaco avait affolé les compteurs. Une polémique avait alors vu le jour et en l’absence de Biereth, c’est Amine Gouiri qui avait été récompensé devant Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé.