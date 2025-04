Bagarre à l’OM : Il raconte la scène !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par l'OM entre 1999 et 2001, Steeve Elana a donc côtoyé de très près le vestiaire de l'équipe phocéenne à cette époque. Et le gardien se remémore notamment un gros clash qui avait éclaté entre Cyrille Pouget et Frédéric Brando...

Décidément, le vestiaire de l'OM est toujours propice à des scènes en tout genre, et ce fut déjà le cas au début des années 2000 ! Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Steeve Elana évoque le plus gros clash auquel il ait pu assister depuis le début de sa carrière de joueur, et le gardien martiniquais se livre sur deux de ses anciens partenaires de l'OM : Cyrille Pouget et Frédéric Brando.

« L'un est sorti un avec un oeuf, l'autre avec un coquard »

« Celle qui m'a le plus marqué, c'est à l'OM. Je m'entraînais avec les pros (2000) et, dans un jeu réduit, Cyrille Pouget et Fred Brando ont commencé à se chauffer, alors qu'ils étaient dans la même équipe. Ils se sont donné rendez-vous au vestiaire. Je pensais qu'ils allaient discuter. Ils sont allés dans le bureau du doc et on a entendu : « Pam, pam, pam... ! » L'un est sorti un avec un oeuf, l'autre avec un coquard », indique Elana.

La violence de Montano

Et l'ancien gardien de l'OM et du LOSC s'est lui-même accroché au cours de sa carrière avec un ancien joueur de Montpellier : « Victor Hugo Montano mettait des coups. Je me souviens d'un match à Montpellier, avec Brest, en Ligue 2 (le 6 novembre 2007, 1-2). Sur un ballon en profondeur, qu'il ne pouvait pas avoir, il est quand même venu le jouer et m'a piétiné. Il m'a écrasé la main, m'est tombé dessus et son genou est arrivé sur ma pommette. Il m'a défoncé l'oeil et m'a luxé le pouce », révèle-t-il.