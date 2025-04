Mbappé : La signature qui régale le PSG !

Pierrick Levallet

Une page s’est tournée au PSG l’été dernier. Dernière superstar au club après les départs de Neymar et Lionel Messi, Kylian Mbappé a aussi quitté le navire en signant libre au Real Madrid. Son départ a toutefois permis à la formation parisienne de construire une équipe à l’image de Luis Enrique, et à certains éléments de s’épanouir.

Une nouvelle ère a démarré au PSG l’été dernier. Après les départs de Neymar, Lionel Messi ou encore Marco Verratti en 2023, Kylian Mbappé a quitté le navire en 2024. Libre de tout contrat, l’international français a signé au Real Madrid. S’il a réalisé un rêve en débarquant chez les Merengue, l’attaquant de 26 ans a également permis au PSG de se métamorphoser.

Le départ de Mbappé a tout changé au PSG

Comme le rapporte SPORT, le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid a été le déclic pour le PSG. Après sa signature dans la capitale espagnole, le club de la capitale s’est mis à construire une équipe à l’image de Luis Enrique. Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué ont ainsi été recrutés. Et cela a également permis à certains éléments de s’épanouir.

Barcola et Dembélé se régalent sans lui

On peut notamment penser à Bradley Barcola ou encore Ousmane Dembélé. Le premier s’est confortablement installé sur le côté gauche de l’attaque depuis le début de saison, et donne entière satisfaction à Luis Enrique. Le deuxième s’est découvert un rôle de finisseur létal depuis le mois de janvier. Et cela fait le bonheur du PSG.