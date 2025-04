Neymar de retour au PSG, l’annonce en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Désiré Doué a confirmé sa forme étincelante en inscrivant un but magnifique en quarts de finale aller de Ligue des champions face à Aston Villa (3-1). Sur RMC, Jérôme Rothen ne souhaite pas aller trop vite avec lui, mais il admet quelques ressemblances avec un ancien du PSG, un certain Neymar.

Où s’arrêtera Désiré Doué ? Après un début de saison timide, le joueur de 19 ans a pris son envol jusqu’à atteindre les sommets. Face à Aston Villa en quarts de finale de Ligue des champions, il est devenu le deuxième plus jeune buteur à ce stade de la compétition juste derrière Kylian Mbappé. Mais c’est avec un autre ancien du PSG que Doué est comparé. Sur RMC, Jérôme Rothen a mentionné sa filiation avec Neymar.

« J’avais l’impression de voir Neymar »

« Si c’est un phénomène du football français ? Il faut aller mollo sur les mots que l’on emploie. Il a énormément de talent, il a une conscience professionnelle, il est à fond dans la récupération. Il est à l’écoute, il a aussi cette humilité malgré le fait qu’il devient un joueur important du PSG. Ça peut vite te retourner le cerveau, et lui, tu as l’impression qu’il garde les pieds sur terre. Il a tenté des choses ahurissantes, et ça passe. Il faisait du Neymar, j’avais l’impression de voir du Neymar. Il a tout pour faire une grande carrière » a confié Rothen sur RMC.

Nasri est sous le charme

Ce mercredi, Samir Nasri avait déjà évoqué le style de jeu de Doué en le comparant avec certains magiciens brésiliens. « Il a commencé à 16 ans, et il avait déjà des fulgurances à Rennes, il était exceptionnel. Là, il travaille avec un entraîneur de top niveau, il est dans un effectif et un plan de jeu où on essaye de le mettre dans les meilleures conditions pour faire parler ses qualités. Et ses qualités, il les a. S’il s’appelle "Douéninho", et qu’on me dit que c’est un Brésilien, j’y crois dur comme fer » avait confié l’ancien joueur de l’OM.