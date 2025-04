OM : Après De Zerbi, le vestiaire annonce un entraîneur «de haut niveau»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au cours d'un entretien accordé à la presse anglaise, Neal Maupay est revenu sur son expérience en Ligue 1, mais a aussi rendu hommage à Thomas Frank, qui a fait de Brentford un club qui compte en Premier League. Selon l'attaquant de l'équipe anglaise, le coach danois devrait bientôt prendre un main une top équipe européenne.

Arrivé dans les derniers instants du mercato estival à l’OM, Neal Maupay garde un œil sur la Premier League. Prêté par Everton jusqu’à la fin de la saison, l’attaquant surveille notamment la progression de son ancien entraîneur à Brentford, celle de Thomas Frank. A la tête de cette formation depuis octobre 2018, le coach danois de 51 ans réalise des miracles avec cette formation au moyens limités, qui, sauf coup de tonnerre, devrait rester en Premier League la saison prochaine.

Le beau message de Maupay

Lors d’un entretien accordé à Givemesport, Maupay a rendu hommage à Frank. « Thomas Frank est un autre manager de haut niveau avec qui j'ai eu la chance de travailler. Je l'ai connu en Championship, alors que j'étais encore tout jeune. Nous sommes très proches. Sa gestion des joueurs et la façon dont il nous fait nous sentir bien sont absolument incroyables » a confié l’attaquant marseillais.

« Il aura une longue carrière d'entraîneur »

Pour Maupay, la capacité de Frank à prendre en main un top club européen ne fait pas le moindre doute. « Son travail à Brentford ne peut passer inaperçu, car il a permis à un petit club d'accéder à la Premier League pour la première fois de son histoire. Aujourd'hui, on considère Brentford comme faisant partie de la Premier League. On ne le considère plus comme un club de Championship. Il a fait un travail remarquable et je suis sûr qu'il aura une longue carrière d'entraîneur » a lâché le protégé de Roberto de Zerbi.