PSG : Un coup historique se prépare ?

Sacré en Ligue 1 samedi après sa victoire contre Angers au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain pourrait entrer dans l'histoire en devenant la première équipe française à terminer une saison invaincue. L’ancien joueur du club Youri Djorkaeff se montre confiant, louant la qualité technique et la mentalité inébranlable des Parisiens.

Habité à dominer la Ligue 1, le PSG a particulièrement survolé la concurrence cette année, lui permettant d’être déjà sacré ce samedi, à six journées de la fin du Championnat, grâce à sa victoire sur Angers (1-0). Désormais, la bande à Luis Enrique peut faire encore plus fort en finissant la saison invaincue, ce qui n’a jamais été fait en France.

« Un objectif assez incroyable »

Ancien joueur du PSG, aujourd’hui conseiller football de la Fifa, Youri Djorkaeff se montre confiant concernant l’invincibilité du club de la capitale, interrogé par Le Parisien : « Bien sûr. Et ils vont avoir la volonté de le faire parce que c’est un objectif assez incroyable. Et puis quand on voit la mentalité de leur entraîneur, je pense qu’ils ne vont rien lâcher. »

« Techniquement, c’est vraiment très fort »

Djorkaeff se montre particulièrement impressionné par « la qualité des joueurs » composant l’effectif du PSG : « On parle de l’état d’esprit, du niveau collectif, OK… Mais je trouve qu’on ne souligne pas assez la qualité technique des joueurs. Techniquement, c’est vraiment très fort, il y a des joueurs qui sont capables de renverser un match, de renverser des situations. Le PSG est l’une des équipes les plus fortes en ce moment. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est tous nos adversaires, en France et en Europe. »