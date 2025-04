Le nouveau Neymar arrive au PSG, c’est la folie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé l’été dernier au PSG, Désiré Doué a connu une véritable progression au cours des derniers mois. Talentueux, le jeune Français est même parfois comparé à Neymar, de par ses qualités techniques. Pour Luis Fernandez, le numéro 14 parisien lui rappelle les plus belles heures de la légende brésilienne, notamment lors de son arrivée à Paris.

« Pour Doué, je suis surtout content pour un joueur qui a eu plusieurs options cet été et qui a pensé que c’était mieux d’aller à Paris. Ensuite, avec ses performances au PSG, il va en équipe de France, ça me plaît beaucoup. Doué a eu besoin de mois d’adaptation. La difficulté de réussir au PSG, quand tu es Français, c’est plus difficile. À Rennes, on avait vu son niveau technique physique et en termes de personnalité. Aujourd’hui, il recueille les fruits de son travail, il reste beaucoup à faire, il est dans le lieu et le club qui lui fallait pour grandir et jouer des matches de haut niveau. » Récemment, Luis Enrique ne tarissait pas d’éloges à l’égard de Désiré Doué, qui a connu une progression fulgurante au PSG.

« Doué est certainement moins fluide et agile que Neymar »

Habile, provocateur, extrêmement technique, l’ancien prodige du Stade Rennais se régale à Paris. De plus en plus décisif, Désiré Doué est depuis quelque temps comparé à Neymar, notamment dans sa capacité à éliminer son vis-à-vis en un contre un. Le légendaire brésilien, qui a quitté le PSG en 2023 après avoir connu son lot de blessure, a-t-il déjà trouvé son successeur ? Possible. Mais pour Marcel Desailly, Doué n’est pas encore Neymar : « Il y a quelque chose avec cette comparaison. Doué est certainement moins fluide et agile que Neymar », a affirmé l’ancien défenseur central au micro de BeIN Sports ce samedi.

« C’est le Neymar quand il est arrivé au PSG ! »

Luis Fernandez lui, s’est montré plus enthousiaste : « C’est le Neymar quand il est arrivé au PSG ! Ce n’est pas la dernière version de Neymar avec qui il faut faire la comparaison. Moi je suis un grand fan de Neymar depuis la période au Barça, et quand on voit les images, oui on le voit, Doué il fait des gestes, il a ce génie en lui. »