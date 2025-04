Vente PSG : Un deal improbable est bouclé, «ça a été déchirant»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Peu de gens le savent, mais le PSG et le Paris FC partagent une histoire commune. Dans les années 60, la capitale ne comptait aucune équipe de football, les plus grands clubs se trouvant en province, à l'ASSE ou à l'OGC Nice. Mais dans les années 60, le Paris FC voit le jour et décide de s'allier à la formation de Saint-Germain en Laye. Récit d'une incroyable vente.

L’histoire du PSG est remplie de petites anecdotes, qui en font une légende. Voir cette formation comme l’étendard d’une ville relève presque du miracle. Car rien ne laissait présager un tel destin. Retour dans les années 60. Paris ne compte alors aucun club professionnel de football. Alors que le Parc des Princes recherche un propriétaire, décision est prise de lancer une équipe. Elle s’appellera le Paris FC.

L'incroyable histoire du PSG

« S’il n y avait pas eu le Paris FC, il n’y aurait jamais eu le PSG. Parce qu’à la fin des années 60, il n’y avait aucun club professionnel à Paris. Le football français était alors décentralisé, ça interpelle l’État. Surtout que le Parc des Princes devait alors être rénové, sans club résident. Du coup en 1968, via France Football, la Fédé fait un référendum pour demander l’émergence d’un club à Paris. Le nom qui récupère le plus de suffrages est « le Paris Football Club ». Le Paris FC appelle à la souscription à travers l’émission de Pierre Bellemare sur Europe 1. Ils réunissent 10 000 associés pour lancer ce club sans joueur » a confié Julien Froment, journaliste pour Radio France.

Une vente à contre-coeur est bouclée

La solution la plus simple est donc de racheter le club. Après plusieurs tentatives, un accord est finalement trouvé avec une équipe de deuxième division : le Stade saint-germanois. « Le PFC tente de fusionner avec Sedan, Rouen avant de fusionner avec le club de Saint-Germain en Laye, le Stade saint-germanois. Et ensuite, ils vont changer de nom, et ce club va s’appeler le PSG. Guy Cressand (Paris FC) l’a fait à regret parce qu’il n’avait pas le choix. Pour lui aussi, ça a été déchirant parce qu’il ne voulait pas que l’histoire se termine comme ça » a-t-il déclaré lors du podcast Los Hinchas Football.