Paris FC : Riolo annonce un mercato de folie !

Tombeur de Lorient ce week-end (3-2), le Paris FC continue son chemin vers la Ligue 1. fort de son nouveau projet porté par la famille Arnault, le club parisien peut même avoir des ambitions dans l'élite. Mais pour cela, il faudra réaliser un mercato estival très important comme le réclame Daniel Riolo.

Lancé dans une magnifique course pour la montée en Ligue 1 avec Lorient, Metz ou encore Dunkerque, le Paris FC s'est imposé ce week-end contre les Merlus (3-2), revenant donc à leur hauteur en tête du classement avec 52 points. Par conséquent, le PFC peut envisager sereinement une accession dans l'élite. Mais dans ce cas de figure, il faudrait une large revue d'effectif. Daniel Riolo, qui était à Charléty pour la victoire du Paris FC contre Lorient, estime que 90% de l'effectif serait à changer. Pour le moment, seul Maxime Lopez a vraiment le niveau de la L1, même Jean-Philippe Krasso, pourtant meilleur buteur de L2 serait un peu juste.

Vers un très gros mercato pour le Paris FC ?

« Si ça monte, je pense qu’il faut changer 90% de l’équipe. Maxime Lopez, clairement il est au dessus, c’est lui qui fait le jeu. Krasso, on l’a vu en Ligue 1. Je pense que ça n’a pas le niveau », estime-t-il au micro de l'After Foot, avant d'estimer que si le PFC a des ambitions, cela passera par un gros mercato.

« Après ça dépend ce qu’ils veulent faire, s’ils veulent juste jouer le maintien, tu changes pas grand-chose. Si tu veux rapidement monter, faut quasiment tout changer et envoyer la sacoche. T’as l’oseille, donc t’es pas là pour jouer le bas du classement si tu montes », ajoute Daniel Riolo. Fort de nouveaux investisseurs puissants tels que la famille Arnault et Red Bull, le Paris FC pourrait donc raliser un mercato de folie.