Laure Boulleau - PSG : L’incroyable râteau !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Laure Boulleau est restée fidèle à un seul club, le PSG. Pourtant, les propositions ne manquaient pas. A de nombreuses reprises, le rival lyonnais avait tenté de la recruter, et il a bien failli y arriver. Comme indiqué par la joueuse, Jean-Michel Aulas était sur le point de réussir son coup.

Grande fan du PSG, Laure Boulleau est l’une des rares internationales tricolores à ne pas avoir porté le maillot de l’OL durant sa carrière. Pourtant, les occasions ont été nombreuses.

Boulleau a dit non à l'OL

Au cours d’un entretien accordé à Europe 1, l’ancienne joueuse, aujourd’hui retraitée des terrains, a révélé avoir été contactée par l’OL à trois reprises. Et elle a bien failli donner son accord à Jean-Michel Aulas, qui l’avait contacté personnellement pour tenter de la débaucher. Mais au dernier moment, Boulleau s'est ravisée.

« Je me suis accrochée »

« Une fois je les avais écoutés. Aulas a failli m’avoir, mais j’ai été rattrapée par cette loyauté envers mon club, et ma volonté de construire quelque chose avec le PSG. Je me suis accrochée, je ne voulais pas gagner autre chose avec d’autres clubs. Avec Aulas, on en rigole » a déclaré Laure Boulleau au cours d’un entretien accordé au journaliste Jacques Vendroux ce vendredi soir.