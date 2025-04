Désiré Doué : La grosse inquiétude au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A quelques jours du quart de finale aller de Ligue des champions face à Aston Villa, L'Equipe s'est attardé sur le cas Désiré Doué. A 19 ans, l'ailier du PSG est parvenu à refaire son retard sur les joueurs de son âge. Aujourd'hui valorisé 60M€, le joueur s'affirme comme l'un des gros potentiels du football mondial. Pourtant, à ses débuts, les craintes étaient nombreuses.

Désiré Doué est déjà le présent. A seulement 19 ans, l’ailier du PSG suit son propre chemin. Et sa trajectoire est ascendante. En l’espace de quelques mois, le joueur formé au Stade Rennais est parvenu à refaire son retard sur certains membres de sa génération comme Warren Zaïre-Emery ou encore Leny Yoro (Manchester United). Un recruteur bien renseigné sur le sujet annonce que le choix du PSG a été décisif dans sa progression.

« Il a fait le bon choix »

« Il a fait le bon choix en allant à Paris. Il s'est battu pour avoir sa place, ce qui veut dire beaucoup de son caractère. Il est devenu fiable, solide, impactant, des qualités importantes au moment d'évaluer un joueur avant de le faire signer. Chez les jeunes, on fondait beaucoup d'espoirs sur Mathys Tel chez les 2005 en France. Doué n'existait pas autour de Tel, tellement il était une évidence. Mais est-ce qu'aujourd'hui ce sont les évidences qui réussissent le plus ? » a-t-il confié dans les colonnes de L’Equipe.

Des interrogations sur son comportement

Si son talent était indéniable, des doutes subsistaient sur son comportement. « C'était une interrogation chez beaucoup de scouts. Parfois, chez les jeunes ou quand il a commencé en professionnel, il a eu des attitudes qui pouvaient faire craindre des problèmes. Mais il a une telle force de travail et une telle personnalité qu'il a réussi à transformer ça en force. Il a plus de personnalité qu'un Leny Yoro, par exemple. Il dégage quelque chose de fort et ça fait la différence au moment de faire des choix, à talent égal. Il a aussi été patient dans un club comme Paris, ça montre son état d'esprit. » a confié le recruteur d’un grand club européen dans les colonnes de L’Equipe.