Luis Enrique : Le coup de foudre que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Arrivé au PSG en 2023, Luis Enrique a remis le collectif au centre du projet. Le coach espagnol mise sur la jeunesse et n’hésite pas à donner une chance aux pépites. L’entraîneur parisien est d’ailleurs tombé sous le charme de Désiré Doué. Recrutée l’été dernier, la pépite de 19 ans n’a pas mis longtemps avant de convaincre Luis Enrique.

Depuis qu’il est arrivé au PSG, Luis Enrique a tout changé. L’entraîneur de 54 ans a remis le collectif au centre du projet, et a réclamé à ce que l’on mise sur la jeunesse désormais. C’est dans cette optique que les Rouge-et-Bleu ont recruté Désiré Doué l’été dernier. L’ancien du Stade Rennais a d’ailleurs rapidement conquis le coeur du coach espagnol.

Luis Enrique est charmé par Désiré Doué

Comme le rapporte Relevo, Luis Enrique ne se soucierait pas de l’âge de Désiré Doué (20 ans en juin prochain). L’ancien technicien du FC Barcelone a été séduit par le nouvel international français, et n’hésite pas à lui donner un rôle plus important désormais. Ce mercredi soir contre Aston Villa, Désiré Doué a notamment été préféré à Bradley Barcola aux côtés d’Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

La hiérarchie est relancée au PSG !

Et personne n’aurait pu prédire l’importance que le joueur de 19 ans allait avoir au PSG dès sa première saison. Initialement, Désiré Doué était recruté seulement dans l’optique de renforcer le secteur offensif après le départ de Kylian Mbappé. Mais le natif d’Angers ne prétendait pas vraiment à une place de titulaire au départ. Finalement, Désiré Doué a bousculé la hiérarchie. Et Luis Enrique en est ravi.