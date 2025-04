PSG : La trahison de Désiré Doué !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Officiellement devenu international français, Désiré Doué a longtemps été convoité par la Côte d’Ivoire qui discutait même avec son entourage pour le convaincre. Finalement, le joueur du PSG a décidé d’attendre l’appel de Didier Deschamps. Emerse Faé, sélectionneur ivoirien, revient d’ailleurs sur les négociations avec l’ancien Rennais.

Convoqué par Didier Deschamps, Désiré Doué a connu sa première sélection en équipe de France. Récompensé de son excellente saison avec le PSG, l’ancien Rennais, recruté pour 50M€ l’été dernier, fera donc sa carrière en Bleus. Et pourtant, son frère Guela, qui évolue à Strasbourg, a choisi la Côte d’Ivoire. Emerse Faé confirme d’ailleurs avoir discuté avec l’entourage de Désiré Doué.

Doué discutait avec la Côte d’Ivoire

« Ça fait à peu près 2 ans qu’on discute avec l’entourage de Désiré Doué et avec Désiré en personne aussi. On a beaucoup échangé ensemble et c’est bien évidemment un joueur que l’on aurait aimé récupérer et qui a longtemps, longtemps réfléchi. Son cœur a longtemps, longtemps, battu entre venir jouer pour la Côte d’Ivoire et jouer pour la France. Malheureusement, les circonstances ont fait que la France l’a sollicité dans le même timing que nous. Et pour l’instant, il a décidé de jouer pour la France donc on respecte son choix. On lui souhaite vraiment bon courage pour la suite de sa carrière internationale », a confié le sélectionneur ivoirien au micro l’After Afrique.

«On a beaucoup échangé ensemble»

En revanche, Emerse Faé révèle que Guela Doué, le frère de Désiré, n’a pas hésité avant d’opter pour la Côte d’Ivoire : « Dans les discussions, ça a été très vite parce qu’on a de suite senti une sincérité dans sa volonté de venir jouer pour la Côte d’Ivoire même s’il avait des sollicitations avec la France; Lui, c’était vraiment un choix du cœur donc naturellement on l’a sélectionné. »