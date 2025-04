Désiré Doué : La rencontre qui l’a choqué !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En l’espace de quelques mois, la vie de Désiré Doué a changé. De la médaille d’argent aux Jeux Olympiques à l’équipe de France A en passant par un transfert au PSG, tout est allé très vite pour l’ancien joueur du Stade Rennais qui a rencontré un influenceur dont il est fan. Une accolade surréaliste racontée par le principal intéressé : Anyme.

Le Paris Saint-Germain a recruté Désiré Doué à la dernière intersaison contre un chèque de 50M€ après s’être mis d’accord avec le Stade Rennais. Depuis, la trajectoire du milieu offensif et ailier est ascendante. Nouveau international français depuis le 23 mars dernier et son entrée en jeu face à la Croatie (2-0), Doué a eu un moment de fan absolu en rencontrant un influenceur dans le train.

«On me dit : « Anyme ? » . Je le check et il me dit : « J’aime bien ce que tu fais, ça fait plaisir»

Anyme, en plein live, a raconté ladite rencontre avec Désiré Doué, qu’il n’avait absolument pas reconnu. « T’es en contact avec Désiré Doué ? En contact, ça fait beaucoup ? On prenait le même train. L’histoire est assez lunaire. J’allais sur Paris, je vais pour prendre mon train, je suis sur le quai et je sens une main se poser sur mon épaule. On me dit : « Anyme ? » . Je le check et il me dit : « J’aime bien ce que tu fais, ça fait plaisir. Je regarde souvent tes vidéos ». Je le remercie et parle un peu avec lui. Il me dit « tu vas où ? », je lui réponds que je vais à Paris. Mais je ne calcule pas, c’est un tismey (ndlr métisse), il est beau gosse, ça doit bais** à mort, ça doit bien ramoner ».

«Il me demande une photo aussi, et ça c’était ouf»

D’ailleurs, quand bien même Désiré Doué commence à avoir une certaine notoriété de par ses performances sportives avec le PSG et l’équipe de France, c’est le joueur de Luis Enrique qui a fait le forcing pour avoir sa photo avec Anyme à la sortie du train trouvant son terminus à Paris.

« Il me dit qu’il va à Paris et me lâche avant de m’expliquer un : « Tu vois qui je suis ou pas ? ». Les gars, je pensais que c’était un mec avec qui j’avais bossé au Macdo ou un truc comme ça. Je lui ai dit : « ta tête me dit un truc mais je ne sais pas ». Il me répond : « Je joue au PSG, je suis Désiré Doué ». Je ne savais pas qui il était au PSG, je ne suis pas du tout le foot. Et je lui dis : « viens pour l’histoire, on fait une photo en sortant du train ». Je regarde sur mon téléphone et je vois des edits de lui au PSG. Je ne savais pas qu’il était aussi bon. J’envoie un message à mon daron (ndlr mon père) et il m’appelle. Mon daron me crie dessus : « Quoi ? Tu n’as pas reconnu Désiré Doué ? Mais tu sais qui c’est ? Mais t’es bête ou quoi ? ». Il me demande une photo aussi, et ça c’était ouf ».