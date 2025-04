Signature au PSG : Une affaire de drogue avec Ibrahimovic ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zlatan Ibrahimovic était la première grande star du projet QSI du PSG. Il en est même devenu le meilleur buteur de son histoire avec 156 réalisations en quatre saisons avant d’être doublé par Edinson Cavani (200) et Kylian Mbappé (256). Dès son arrivée en 2012, Ibrahimovic lâchait une punchline sur la cocaïne après avoir été invité à tirer sur une chicha. Zoumana Camara a relaté les faits pour Kampo.

En l’espace de quatre ans, Zoumana Camara a pu nouer des liens forts avec Zlatan Ibrahimovic : trois saisons en tant que coéquipier puis la dernière comme membre du staff technique du Paris Saint-Germain avant le départ du Suédois à Manchester United en 2016. Et cette proximité a pris racine dès la signature d’Ibrahimovic au PSG à l’été 2012, pendant le stage de pré-saison.

«Ce jour-là, je fumerai la chicha et prendrai même de la cocaïne»

Le journaliste Smaïl Bouabdellah a reçu « Papus » Camara pour Kampo et l’a invité à s’exprimer sur les origines de son amitié avec Zlatan Ibrahimovic : un cours sur le professionnalisme et sur la drogue.

« Vous avez une relation géniale avec Zlatan, comment est-elle née ? Je vais te donner une anecdote sans te donner de noms. Les mecs voulaient l’intégrer. Ils lui disent : « viens dans la chambre, on va fumer la chicha ». On était en pré-saison, les mecs de temps en temps fument et se font plaisir, pas de problèmes. Ils sont dans la chambre et chichent et lui disent : « Tu veux ? ». Il dit « non ». En me regardant, il me dit : « Tell them, the day I will smoke chicha, it will be the day I will stop football. That day, I’ll smoke chicha and also will take cocaine. But until then, I’ll live like a professionnal and act like one. (ndlr dis-leur. Le jour où je fumerais la chicha, ce sera le jour où j’arrêterai le football. Ce jour-là, je fumerai la chicha et prendrai même de la cocaïne. Mais jusque-là, je vivrai comme un professionnel et me comporter comme tel) ».

«Ça a mis un froid»

Dès son arrivée au PSG, Zlatan Ibrahimovic annonçait donc la couleur de ce qu’allait être la cohabitation avec lui pour le reste du vestiaire avec cette « promesse » de cocaïne à la fin de sa carrière seulement et ce refus de chicha. Ce discours l’a grandement rapproché de Zoumana Camara qui a fait la traduction aux joueurs du PSG anonymes concernés par cette scène, instaurant ainsi un froid dans la pièce.

« Et moi je dois faire la traduction à des mecs qui tirent de fou dessus. Autant il y a des trucs qu’il faut trier et ne pas dire parce que ça peut créer des tensions. Ça, il faut que je le dise : tout ! Parce que c’est un vrai message. Le mec vient d’arriver, c’est Zlatan Ibrahimovic et il te dit que lui vit et se comporte comme un professionnel. Il faut qu’ils l’entendent et après chacun fait comme il veut. Ça a mis un froid, mais c’était le départ de la vision du mec et ce qu’il allait à chaque fois être ».