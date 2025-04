60M€ : Le PSG signe un phénomène mondiale !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A seulement 19 ans, Désiré Doué n'a pas le temps. Le joueur fait partie des éléments les plus productifs parmi les joueurs du top 5 européen nés en 2005 ou après. Une distinction qui lui permet de voir l'avenir en grand. Ce temps de jeu a pour effet d'augmenter sa valeur et de le positionner comme un phénomène mondial.

Ne cherchez pas ailleurs. En ce qui concerne la génération 2005, il n’y a pas mieux. Arrivé l’été dernier au PSG pour 50M€ hors bonus, Désiré Doué franchi les pallier un par un cette saison. Parvenue à s’installer dans le onze titulaire de Luis Enrique, l’ancienne pépite du Stade Rennais a aussi connu ses premières minutes de jeu sous le maillot de l’équipe de France. En Europe, aucun joueur né en 2005 ne connaît une telle progression, pas même ses anciens coéquipiers en Bretagne (Mathys Tel, Jeanuël Belocian, Jérémy Jacquet).

La revanche de Luis Enrique

En conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a taquiné les journalistes, qui avaient émis quelques critiques sur Doué en début de saison. « Vous avez beaucoup parlé de Doué récemment. Ce que vous dites est différent désormais, je ne l'ai jamais critiqué. C'est un joueur très intelligent, surtout pour son âge. Je ne peux pas faire de classement en Europe, je ne connais pas assez les autres joueurs » a confié le coach du PSG.

Un phénomène de précocité

Le classement a justement été dévoilé par L’Equipe, et il est édifiant. En l’espace de quelques mois, Doué a fait grimper sa valeur de 10M€ (60M€). Le joueur de 19 ans devance son compatriote Leny Yoro (Manchester United/55M€), Kobbie Mainoo (Manchester United/55M€) et Arda Güler (Real Madrid/45M€). Ce qui fait dire à un recruteur. « C'est la crème de la crème, explique un observateur avisé de sa progression. On ne peut plus le comparer à l'échelle française, mais plutôt à l'échelle mondiale. » a-t-il confié dans les colonnes de L’Equipe.