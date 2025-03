«Très forte», la rencontre qui a bouleversé Laure Boulleau 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Voilà un nouveau défi auquel on ne s’attendait pas forcément pour Laure Boulleau. En effet, ce jeudi soir sur Canal+ est diffusé le documentaire de l’ex-joueuse du PSG. Cette dernière est partie au Japon pour raconter le quotidien de certaines femmes. Et comme Laure Boulleau a pu l’expliquer, certaines rencontres l’ont particulièrement touché.

Après sa carrière de joueuse professionnelle, c’est sur Canal+ que Laure Boulleau s’est reconvertie. Consultante notamment sur les soirées de Ligue des Champions, voilà que grâce à la chaine cryptée, elle va diffuser son premier documentaire. Le rendez-vous est donné ce jeudi soir pour regarder « Pionnières au Japon » où on peut voir Laure Boulleau partir à la rencontre de femmes nippones s’imposer dans des univers masculins.

« Ma rencontre avec la mangaka a été très forte »

Pour Ouest France, Laure Boulleau s'est confiée sur son documentaire et les rencontres qu’elle a pu faire. C’est ainsi que l’ex-joueuse du PSG a alors fait savoir : « Quelle a été ma plus belle rencontre ? C’est dur… Elles ont toutes été marquantes à leur manière. J’aime beaucoup les activités manuelles et ma rencontre avec la mangaka a été très forte. Son dessin de moi est accroché dans ma chambre, je le vois tous les matins. Et puis j’ai pu découvrir de près cette culture manga qui m’intriguait ».

« Il y a également eu les footballeuses »

Laure Boulleau a ensuite ajouté : « Il y a également eu les footballeuses… Même si ça ne me sortait pas trop de ma zone de confort, c’était assez étonnant. Le football est tellement différent au Japon. Elles ont une façon de s’entraîner et de jouer beaucoup plus cérébrale et collective. C’est très scolaire. Au Japon, un 4-4-2, c’est un 4-4-2 ».

A propos de ce documentaire, Laure Boulleau a également fait savoir : « Quelle est la genèse de ce documentaire ? Tout est parti d’un reportage que j’avais fait sur une équipe de football féminin en Arabie saoudite. J’avais aimé l’exercice, c’était vraiment sympa. C’était la première graine. Et puis, j’ai aussi une tendance à vouloir trouver de nouvelles choses à faire dans ma vie. Avec ce documentaire, c’est la première fois que ce n’est pas purement sportif, c’est aussi profondément culturel et sociétal. Je voulais essayer de faire quelque chose de mixte entre du sport, du voyage, et ces parcours inspirants de jeunes femmes »