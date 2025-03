Cyclisme : « Si Tadej Pogacar est au départ de Paris-Roubaix, c’est pour gagner »

Alexandre Higounet

Alors que l’équipe UAE Team Emirates a officialisé la participation de Tadej Pogacar au prochain Paris-Roubaix, Fabio Baldato, le manager de la formation émiratie, s’est exprimée plus en longueur sur les raisons de ce choix. Et il n’a pas fait mystère des ambitions du champion slovène, quand bien même il s’agit de sa première participation.

Quelques heures après l’officialisation de la participation de Tadej Pogacar à Paris-Roubaix, le staff de l’équipe UAE Team Emirates n’a pas tardé à être questionné sur le sujet. Au départ de la classique Brugge-De Panne, Fabio Baldato, le manager de la formation, bras droit de Mauro Gianetti, a expliqué que son entraînement sur les pavés de l’Enfer du Nord début février avait achevé de convaincre le leader slovène.

« Soit il y va avec conviction, soit il n’y va pas »

Baldato a ainsi expliqué, dans des propos rapportés par le site du Het Laatste Nieuws : « Ce jour-là, lors de la reconnaissance, il a été formidable. J'étais là et ça se voyait sur son visage. Tim (Wellens, ndlr) était dévasté et Tadej riait. À partir de ce moment-là, il a commencé à envisager de participer ». Dans la foulée, Fabio Baldato a confirmé que le champion du monde avait dû dans un premier temps résister aux tentatives du staff de le dissuader de tenter sa chance dès cette saison : « C'était son rêve de monter là-bas. Bien sûr, on a toujours un peu peur. On a essayé de le calmer, mais c'était impossible. S'il veut vraiment le faire, pourquoi pas ? Au final, chaque course peut être risquée. Nous avons maintenant décidé d'y aller, il sera donc concentré à 100 % et nous le soutiendrons. Soit il y va avec conviction, soit il n'y va pas ».

« Pogacar peut gagner, évidemment ! »

S’il est bien un point sur lequel le staff est en accord total avec son coureur, c’est que s’il prend le départ de Paris-Roubaix, c’est pour jouer la gagne. Devant les micros, Fabio Baldato a confirmé : « Si Tadej commence quelque part, c'est pour essayer de gagner ». Et selon Bernard Hinault, vainqueur de l’Enfer du Nord en 1981, Pogacar pourrait tout à fait l’emporter, comme il l’a expliqué dans les colonnes de Ouest-France : « C’est une superbe nouvelle pour le cyclisme ! C’est la preuve que c’est lui qui décide, et pas son équipe. Ça va donner un nouvel intérêt à Paris-Roubaix, pour un nouveau match avec van der Poel. Il peut gagner, évidemment. Il a les moyens de gêner van der Poel. J’adore Tadej Pogacar parce qu’il n’a peur de rien, il aime les classiques. Je ne comprends pas tous ceux qui disent qu’il faut être lourd pour gagner Paris-Roubaix. Moi je n’étais pas lourd et j’ai gagné, il suffit d’être adroit sur le vélo pour être à l’aise sur les pavés. Est-ce risqué de faire Paris-Roubaix ? Non pas du tout, il n’y a pas plus de risques que sur une autre course. Regardez, il est tombé sur les Strade Bianche, c’est un faux problème ça… Dans la mesure où il en a envie, il faut qu’il y aille pour se faire plaisir et nous faire plaisir ».