Real Madrid : Nouvelle annonce, surprise pour Mbappé ?

Avec l'incertitude planant sur l'avenir de Carlo Ancelotti, malgré son contrat jusqu'en 2026, le Real Madrid s’intéresserait depuis un certain temps à Xabi Alonso, actuellement au Bayer Leverkusen. Bien que des contacts auraient été établis avec le président merengue Florentino Pérez, l’entraîneur espagnol serait bien parti pour rester en Allemagne à en croire son directeur sportif.

Un cycle pourrait prendre fin à l'issue de la saison au Real Madrid. Malgré son contrat courant jusqu’en 2026, Carlo Ancelotti n’est pas certain de rester l’entraîneur de Kylian Mbappé et des autres joueurs madrilènes. Pour le remplacer, le nom de Xabi Alonso circule déjà depuis un certain temps dans la capitale espagnole, un profil apprécié par Florentino Pérez, qui aurait déjà échangé avec le technicien du Bayer Leverkusen.

Quel avenir pour l’entraîneur du Bayer Leverkusen ?

« Très récemment, il y a eu des contacts entre Xabi Alonso et Florentino Pérez, révélait récemment le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon sur sa chaîne YouTube. Ce que je sais de sources fiables, c'est que des contacts ont été établis et qu'ils ont été très satisfaisants. Conformément à la feuille de route et au plan suivi ».

« Xabi Alonso reste »

Interrogé cette semaine, l’entraîneur du Bayer Leverkusen a laissé planer le doute, lui qui est, comme Ancelotti, engagé jusqu’en juin 2026 : « Il n’y avait rien à décider. C’était une bonne période de repos. Mon objectif et celui de tous les joueurs est de ne pas penser au-delà du prochain match. Nous devons avancer match après match ». Son directeur sportif se montre en revanche bien moins hasardeux, rapporté par Bild.

« Non, il reste ! Il n'y a rien, a affirmé Simon Rolfes vendredi en marge du match contre Bochum. Il a bien dit qu'il n'y avait rien. Il a un contrat avec nous. Dans toutes les discussions que nous avons entre nous sur la planification de cette saison ou de la suivante, nous sommes en contact étroit. Voilà la situation ». Xabi Alonso pourrait finalement faire faux bond à Kylian Mbappé et au Real Madrid.